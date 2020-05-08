AUTOSTAT Analytic Day: Руслан Абдулнасыров, Автосеть.РФ

В своем выступлении на онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности» Руслан Абдулнасыров («Автосеть.РФ») отметил, что рынок «откатывается» на 10 лет назад: в апреле продажи автомобилей с пробегом в его компании упали на 90% по сравнению с мартом 2020-го.

При этом, эксперт уверен, что быстрого выхода из «карантина» ждать не приходится, в лучшем случае, автосалоны откроются в июле. В таких условиях прибыль можно получать только с финансовых продуктов, а онлайн-продаж, о которых так много говорят, в ближайшее время не будет.

Подробности - в прилагаемом видео.

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