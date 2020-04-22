FinAuto: Алекс Гурин, Hyundai Capital

Директор по продажам Hyundai Capital Алекс Гурин на конференции FinAuto рассказал о продуктах и инструментах на рынке автокредитования. Он подробно коснулся такого инструмента, как "продукт с остаточной стоимостью". Подробнее - в видеоматериале.
Директор по продажам Hyundai Capital Алекс Гурин на конференции FinAuto рассказал о продуктах и инструментах на рынке автокредитования. Он подробно коснулся такого инструмента, как "продукт с остаточной стоимостью". Подробнее - в видеоматериале.
2020-04-22 00:00:00
Представитель Сетелем Банка Михаил Харитонов рассказал как кредитовать автомобили с пробегом.
2020-04-20 00:00:00
Генеральный директор лизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов на конференции FinAuto рассказал о рынке автолизинга в России и его значении для всего автомобильного рынка страны.
2020-04-17 00:00:00
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, рассказал о финансовых рисках и формировании персональных кредитных предложений.
2020-04-16 00:00:00
Денис Морозов рассказал о развитии рынка автострахования, инструментах и игроках этого рынка.
2020-04-15 00:00:00
Кирилл Ларин из компании e-Credit на конференции FinAuto, организованной аналитическим агентством "АВТОСТАТ", сделал обзор бизнес-решений в автокредитовании и автостраховании в 2019 году.
2020-04-14 00:00:00
На бизнес-форуме FinAuto, который проводило аналитическое агентство "АВТОСТАТ", Светлана Боброва из компании "Nielsen Россия" рассказала об исследовании потребительских настроений в России.
2020-04-13 00:00:00
Исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов выступил с обзором рынка автокредитования.
2020-04-10 00:00:00
Рынок автокредитования. Итоги 2019 года, ожидания на 2020 год.
2020-04-10 00:00:00
Денис Мусиенко из ГК "Тинькофф" рассказывает об особенностях программ автокредитования в текущих условиях.
2020-04-09 00:00:00
Алексей Власов, представляющий компанию Ингосстрах, на форуме ForAuto-2020 рассказывал о текущей ситуации на рынке автострахования в России.