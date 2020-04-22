FinAuto: Алекс Гурин, Hyundai Capital

Директор по продажам Hyundai Capital Алекс Гурин на конференции FinAuto рассказал о продуктах и инструментах на рынке автокредитования. Он подробно коснулся такого инструмента, как "продукт с остаточной стоимостью". Подробнее - в видеоматериале.

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