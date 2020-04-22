FinAuto: Алекс Гурин, Hyundai Capital | АВТОСТАТ

FinAuto: Алекс Гурин, Hyundai Capital

Директор по продажам Hyundai Capital Алекс Гурин на конференции FinAuto рассказал о продуктах и инструментах на рынке автокредитования. Он подробно коснулся такого инструмента, как "продукт с остаточной стоимостью". Подробнее - в видеоматериале.

 

Подписаться на канал АВТОСТАТ на Youtube

Другие видеоматериалы

 
  • FinAuto: Михаил Харитонов, Сетелем Банк

    2020-04-22 00:00:00

    FinAuto: Михаил Харитонов, Сетелем Банк

    Представитель Сетелем Банка Михаил Харитонов рассказал как кредитовать автомобили с пробегом.

  • FinAuto: Александр Михайлов, Европлан

    2020-04-20 00:00:00

    FinAuto: Александр Михайлов, Европлан

    Генеральный директор лизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов на конференции FinAuto рассказал о рынке автолизинга в России и его значении для всего автомобильного рынка страны.

  • FinAuto: Владимир Шикин, НБКИ

    2020-04-17 00:00:00

    FinAuto: Владимир Шикин, НБКИ

    Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, рассказал о финансовых рисках и формировании персональных кредитных предложений.

  • FinAuto: Денис Морозов, Ингосстрах

    2020-04-16 00:00:00

    FinAuto: Денис Морозов, Ингосстрах

    Денис Морозов рассказал о развитии рынка автострахования, инструментах и игроках этого рынка.

  • FinAuto: Кирилл Ларин, e-Credit

    2020-04-15 00:00:00

    FinAuto: Кирилл Ларин, e-Credit

    Кирилл Ларин из компании e-Credit на конференции FinAuto, организованной аналитическим агентством "АВТОСТАТ", сделал обзор бизнес-решений в автокредитовании и автостраховании в 2019 году.

  • FinAuto: Светлана Боброва, Nielsen Россия

    2020-04-14 00:00:00

    FinAuto: Светлана Боброва, Nielsen Россия

    На бизнес-форуме FinAuto, который проводило аналитическое агентство "АВТОСТАТ", Светлана Боброва из компании "Nielsen Россия" рассказала об исследовании потребительских настроений в России.

  • ForAuto-2020: Сергей Удалов о рынке автокредитования

    2020-04-13 00:00:00

    ForAuto-2020: Сергей Удалов о рынке автокредитования

    Исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов выступил с обзором рынка автокредитования.

  • ForAuto-2020: Владимир Шикин, НБКИ

    2020-04-10 00:00:00

    ForAuto-2020: Владимир Шикин, НБКИ

    Рынок автокредитования. Итоги 2019 года, ожидания на 2020 год.

  • ForAuto-2020: Денис Мусиенко, Тинькофф

    2020-04-10 00:00:00

    ForAuto-2020: Денис Мусиенко, Тинькофф

    Денис Мусиенко из ГК "Тинькофф" рассказывает об особенностях программ автокредитования в текущих условиях.

  • ForAuto-2020: Алексей Власов, Ингосстрах

    2020-04-09 00:00:00

    ForAuto-2020: Алексей Власов, Ингосстрах

    Алексей Власов, представляющий компанию Ингосстрах, на форуме ForAuto-2020 рассказывал о текущей ситуации на рынке автострахования в России.

 

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно