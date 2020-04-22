ForAuto-2020: Артем Кохтачев, Газпромбанк Автолизинг

Артем Кохтачев из компании "Газпромбанк Автолизинг" на конференции ForAuto-2020 рассказал о трендах и перспективах рынка лизинга в 2020 году. Какие трудности и успехи ждут этот сегмент в текущем году? Смотрите видео и узнаете!

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