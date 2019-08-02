15 сентября 2015, 12:05
Обновленный седан KIA Quoris выходит на российский рынок
Российские дилеры KIA начали продажи обновленного флагманского седана KIA Quoris, который доступен в трех вариантах комплектации по цене от 2 млн 339 тысяч 900 рублей. Представительский седан впервые в истории марки будет оснащаться двигателем V8 объемом 5.0 с непосредственным впрыском топлива (GDI). Обновления коснулись как внешнего дизайна, так и интерьера, предлагается более широкий и современный набор систем комфорта и безопасности.