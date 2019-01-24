KIA открыла новый дилерский центр в Вологде

Компания KIA открыла в Вологде новый дилерский центр KIA «Центр Груп». Новый дилерский центр общей площадью 2191 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб». Шоу-рум площадью более 797 кв.м предлагает современное и удобное пространство для клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки.

Слесарный цех площадью 693 кв.м оборудован 9 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 269 кв.м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки KIA. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «Центр Груп» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков. Сотрудники нового дилерского центра прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В Северо-Западном федеральном округе действуют 23 дилерских центра бренда KIA. Открытие в Вологде является следствием активного развития региона и его высоким потенциалом для дальнейшего роста. В 2019 году доля рынка, которую занимает KIA в городе, возросла до 11,1%, тогда как по итогам 2018 года не превышала 2,7%. Значительный вклад в этот успех внес запуск дилерского центра под управлением «Центр Груп».

В настоящее время в 98 городах России работает 198 дилерских центров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры KIA реализовали 111604 автомобиля, что соответствует уровню прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.