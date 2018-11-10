 АВТОСТАТ | KIA назвала сроки продаж в России нового флагманского седана

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KIA назвала сроки продаж в России нового флагманского седана

KIA назвала сроки продаж в России нового флагманского седана

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Продажи флагманского седана KIA К900 второго поколения начнутся в России в первом полугодии 2019 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus, добавив, что новинка заменит на российском рынке модель Quoris.

По уровню оснащения в области комфорта и безопасности и по своим информационно-развлекательным возможностям K900 стал самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей KIA. Экраны высокого разрешения, системы телематики и комплекс систем помощи водителю Drive Wise – все говорит о высоком классе автомобиля.

KIA K900 будет доступен в России с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей: 3.3 V6 (248 л.с.) и 5.0 V8 (413 л.с.), работающих в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Более подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж.

Отметим также, что с января по сентябрь нынешнего года премиальный седан KIA Quoris разошелся на российском рынке тиражом в 211 реализованных экземпляров, что на 67,5% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили новинки kia kia quoris

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