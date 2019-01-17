В России подорожали все модели KIA

Зимнее повышение цен не обошло и продукцию компании KIA – подорожал весь модельный ряд корейской марки. Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен* на новые автомобили в России.

Так, на сумму от 15 до 30 тыс. руб. подорожали седаны Cerato, Optima, Rio, а также хэтчбеки Rio X-Line и Picanto. До 45 тыс. руб. прибавили к ценникам модели Ceed, Soul, Sorento Prime, Sportage и Stinger. Больше всего – от 55 до 155 тыс. руб. – выросли в цене кроссоверы Sorento, Mohave и седан Quoris.

С начала января эти модели можно приобрести по следующим ценам:

Ceed 2018 года – от 1 029,9 до 1 539,9 тыс. руб. (+20 тыс. руб.),

2019 года – от 1 044,9 до 1 554,9 тыс. руб. (+35 тыс. руб.);

Cerato 2018 года – от 1 009,9 до 1 429,9 тыс. руб. (+20 тыс. руб.),

2019 года – от 1 019,9 до 1 314,9 тыс. руб. (+30 тыс. руб.);

Mohave 2018 года – от 2 589,9 до 3 019,9 тыс. руб. (+125 тыс. руб.),

2019 года – от 2 619,9 до 3 049,9 тыс. руб. (+155 тыс. руб.);

Optima 2018 года – от 1 324,9 до 2 034,9 тыс. руб. (+30 тыс. руб.);

Picanto 2018 года – от 629,9 до 934,9 тыс. руб. (+15 тыс. руб.),

2019 года – от 639,9 до 944,9 тыс. руб. (+25 тыс. руб.);

Quoris 2018 года – от 2 894,9 до 3 904,9 тыс. руб. (+75 тыс. руб.);

Rio 2018 года – от 754,9 до 1 064,9 тыс. руб. (+15 тыс. руб.),

2019 года – от 764,9 до 1 074,9 тыс. руб. (+25 тыс. руб.);

Rio X-Line 2018 года – от 854,9 до 1 104,9 тыс. руб. (+15 тыс. руб.),

2019 года – от 864,9 до 1 114,9 тыс. руб. (+25 тыс. руб.);

Sorento 2018 года – от 1 749,9 до 2 269,9 тыс. руб. (+35 тыс. руб.),

2019 года – от 1 769,9 до 2 289,9 тыс. руб. (+55 тыс. руб.);

Sorento Prime 2018 года – от 1 974,9 до 2 944,9 тыс. руб. (+45 тыс. руб.);

Soul 2018 года – от 991,9 до 1 516,9 тыс. руб. (+20 тыс. руб.),

2019 года – от 1 006,9 до 1 531,9 тыс. руб. (+35 тыс. руб.);

Sportage 2018 года – от 1 349,9 до 2 289,9 тыс. руб. (+30 тыс. руб.),

2019 года – от 1 389,9 до 2 304,9 тыс. руб. (+45 тыс. руб.);

Stinger 2018 года – от 2 044,9 до 3 374,9 тыс. руб. (+45 тыс. руб.).

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление цен на все эти модели отмечалось в декабре 2018 года и составило сумму от 15 до 40 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам 2018 года в России было реализовано 227 584 автомобиля марки KIA, что на 25% превышает продажи за 2017 год.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.