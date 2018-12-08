 АВТОСТАТ | Автомобили марки KIA выросли в цене

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10.12.18 Прочитали 319 раз

Автомобили марки KIA выросли в цене

kia emblem

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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от 7 200 руб.

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По результатам мониторинга новых прайс-листов компании KIA, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* практически на все модели корейского бренда. Исключение составил лишь седан Quoris, тогда как все остальные модели подорожали на сумму от 15 до 40 тысяч рублей во всех комплектациях.

Меньше всего, 15 тыс. руб., прибавили в цене седан KIA Rio и хэтчбек Rio X-Line, а также кроссоверы Sportage, Sorento и Sorento Prime. На 20 тыс. руб. подорожали хэтчбеки Picanto и Soul, на 25 тыс. руб. – хэтчбек Ceed и кроссовер Mohave. По 30 тыс. руб. прибавили к цене седаны Cerato и Optima, а максимальная прибавка, 40 тыс. руб., произошла у лифтбека Stinger. Таким образом, цены на эти модели теперь выглядят следующим образом:

Ceed – от 1 009,9 до 1 519,9 тыс. руб.;

Cerato – от 1 099,9 до 1 409,9 тыс. руб.;

Mohave – от 2 539,9 до 2 969,9 тыс. руб.;

Optima – от 1 294,9 до 2 004,9 тыс. руб.;

Picanto – от 614,9 до 919,9 тыс. руб.;

Rio – от 739,9 до 1 049,9 тыс. руб.;

Rio X-Line – от 839,9 до 1 089,9 тыс. руб.;

Soul – от 971,9 до 1 496,9 тыс. руб.;

Sportage – от 1 319,9 до 2 259,9 тыс. руб.;

Stinger – от 1 999,9 до 3 329,9 тыс. руб.;

Sorento – от 1 714,9 до 2 234,9 тыс. руб.;

Sorento Prime – от 1 929,9 до 2 899,9 тыс. руб.;

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на модели Cerato и Ceed произошло совсем недавно, в середине ноября и составило сумму 20 тыс. руб. Еще 7 моделей - Optima, Picanto, Rio, Rio X-Line, Soul и Sorento – последний раз обновляли свои ценники в октябре, добавив к ним от 15 до 25 тыс. руб. Тогда же подорожал и кроссовер KIA Sorento Prime, но его прибавка была больше – плюс 35 тыс. руб. Цены на остальные модели менялись в сентябре - Mohave + 25 тыс. руб., Stinger + 30 тыс. руб., Sportage +15 тыс. руб.  

Всего же по итогам с января по ноябрь текущего года российские дилеры KIA реализовали 209 503 автомобиля, что на 24% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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