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«Автотор» начал производство флагманского седана KIA K900

«Автотор» начал производство флагманского седана KIA K900

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

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На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство нового флагмана модельного ряда KIA – седана K900. Новинка появится в российских дилерских центрах KIA в первом квартале 2019 года. Более подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

KIA K900 нового поколения производится на калининградском предприятии с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 3.3 V6 (249 л. с.) и 5.0 V8 (413 л. с.). Оба мотора комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. По уровню оснащения в области комфорта и безопасности и по своим информационно-развлекательным возможностям K900 стал самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей KIA. Экраны высокого разрешения, системы телематики и комплекс систем помощи водителю Drive Wise – все говорит о высоком классе автомобиля.

В России продажи предшественника K900 – седана Quoris – составили свыше 2200 автомобилей с момента дебюта этой модели в 2013 году.

В настоящее время на «Автоторе» выпускается 11 моделей легковых автомобилей и кроссоверов KIA для российского рынка: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage и Stinger.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автотор производство новинки kia kia quoris

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