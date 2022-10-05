Кадровые перестановки в автомобильном мире: подводим итоги 3 квартала

Осень (особенно сентябрь) обычно приходила в автобизнес со множеством кадровых перестановок. В этом году их значительно меньше, по понятным причинам. Тем не менее, жизнь и бизнес продолжаются, и некоторые рокировки в руководствах компаний и предприятий все же происходят. Поэтому мы традиционно предлагаем обновить визитницу, добавив в нее изменения, произошедшие в третьем квартале нынешнего года – с июля по сентябрь включительно.

ИЮЛЬ

С 13 июля управляющим директором компании Nissan RBU East (регионального бизнес-подразделения Nissan Восток), которая отвечает за рынки России, Белоруссии и Казахстана, назначен Андрей Чирков. Он сменил на этом посту Андрея Акифьева, который, проработав в компании около 18 лет, принял решение ее покинуть.

С 15 июля новым вице-президентом по продажам и маркетингу АВТОВАЗа стал Дмитрий Костромин (до назначения он возглавлял дирекцию по управлению дилерской сетью и продажами). Он сменил Оливье Морне, работавшего на этом посту с 2019 года.

21 июля на общем собрании Ассоциации дилеров Renault президентом организации был избран Евгений Астафуров (генеральный директор ГК «Башавтоком»), сменивший на этом посту Эдуарда Маркмана (исполнительный директор «Renault Автопродикс»).

В конце июля главным конструктором АВТОВАЗа назначен ветеран завода Сергей Аманов.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября Герберт Дисс, возглавлявший концерн Volkswagen AG с 2018 года, покинул свое кресло из-за многолетних скандалов вокруг его персоны. Новым гендиректором компании назначен Оливер Блуме – руководитель подразделения спортивных автомобилей Porsche, входящего в состав Volkswagen AG. Решено, что он будет совмещать свою текущую должность с новой.

С 1 сентября генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» назначен Геррит Шпенглер. Он сменил на этом посту Штефана Меху, который возглавил марку Volkswagen в Китае.

В конце сентября директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак покинул свой пост. На данный момент еще не известно, кто заменит его в этой должности.

В конце сентября руководителем проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» назначен Булат Курбиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя того же проекта – директора по координации и контроллингу. Он сменил Ханса Петера Мозера, который принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя.