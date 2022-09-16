В «Фольксваген Груп Рус» сменился гендиректор

Генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» с 1 сентября назначен д-р Геррит Шпенглер, сменивший на этом посту Штефана Меху, который возглавит марку Volkswagen в Китае, а также направление продаж концерна Volkswagen в этой стране.

Как сообщает пресс-служба «Фольксваген Груп Рус», д-р Геррит Шпенглер окончил Мюнхенский университет и бизнес-школу E.M. Lyon Business School. В 2005 году начал карьеру в BMW Group в отделе организации и внутреннего консалтинга, в 2008 году перешел в консалтинговую компанию Oliver Wyman (ранее Mercer). В 2011-м Геррит Шпенглер возглавил отдел управления процессами в MAN Financial Services, а в 2013 году был назначен руководителем отдела развития организации в MAN Truck & Bus AG / MAN SE. В 2016 году перешел в Volkswagen AG на должность руководителя организации центральных функций, где отвечал, помимо прочего, за персонал и регион России и СНГ. С 2019 года занимал должность руководителя международной службы персонала Group HR International, где отвечал за различные направления в области международного управления персоналом. В 2020 году г-н Шпенглер был назначен на пост директора по персоналу «Фольксваген Груп Рус».

Напомним, «Фольксваген Груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

Фото: «Фольксваген Груп Рус»