Куратор автопрома в Минпромторге Денис Пак покинул свой пост

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак покинул свой пост. Кто заменит его в этой должности, пока не объявлено, пишет газета «Ведомости».

Уходу г-на Пака предшествовала еще одна рокировка среди чиновников Минпромторга, курирующих автопром. В мае свой пост покинул замглавы ведомства Александр Морозов, который занимал эту должность на протяжении семи лет. Он перешел на работу в «Трансмашхолдинг», а на его место был назначен глава Минпромторга республики Татарстан Альберт Каримов.

Напомним, Денис Пак возглавил департамент в 2017 году, сменив на этом посту Алексея Володина, который перешел в «Пежо Ситроен Рус». За время работы г-на Пака в качестве куратора автопрома отрасль полностью перешла от «промсборки» к новому формату взаимодействия государства и бизнеса – специальным инвестиционным контрактам (СПИКам).

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ занимается разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автомобильной промышленности, в том числе в производстве автокомпонентов, а также других отраслях промышленности. Кроме того, в задачи департамента входит разработка проектов стратегий и программ развития отраслей промышленности, а также анализ влияния различных механизмов и инструментов реализации государственной политики на развитие отраслей промышленности, входящих в сферу деятельности департамента.

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Фото: argumenti.ru