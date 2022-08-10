Глава Volkswagen покинет свой пост

Герберт Дисс, который возглавлял концерн Volkswagen AG с 2018 года, покинет свою должность 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг его персоны. Новым генеральным директором компании назначен Оливер Блуме – руководитель подразделения спортивных автомобилей Porsche, входящего в состав Volkswagen AG. Он совместит свою текущую должность с новой, пишет газета «Коммерсант».

Г-н Дисс занимал руководящие должности в концерне с 2015 года. Сначала он возглавлял основной бренд Volkswagen Passenger Cars, затем стал главой всего концерна. Неоднократно находился на грани увольнения, последний раз – в начале декабря 2021 года. Тогда он вызвал возмущение сотрудников, когда предложил сократить 30 тыс. рабочих мест в штаб-квартире в Вольфсбурге. В 2019 году его заставили извиниться за игру слов с нацистским лозунгом на собрании компании. Как отмечают в Volkswagen AG, Герберт Дисс покидает свой пост по обоюдному согласию сторон.

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Фото: Volkswagen AG