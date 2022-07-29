На АВТОВАЗе назначен главный конструктор

Главным конструктором АВТОВАЗа назначен ветеран завода Сергей Аманов. Эту информацию изданию «Обозрение» подтвердили в пресс-службе предприятия.

Сергей Аманов (1965 года рождения) работает на АВТОВАЗе с 1989 года, карьеру начинал с должности инженера-исследователя научно-технического центра. С 2014-го руководил разработкой, доводкой и организацией производства автомобилей LADA, при нем запускались модели Vesta и XRAY, модификации Granta. В 2018 году был руководителем проекта от инжиниринга по развитию поставщиков АО «АВТОВАЗ». Параллельно с трудовой деятельностью Сергей Аманов занимался повышением квалификации: защитил кандидатскую диссертацию; прошел обучение в Тольяттинской академии управления, с последующей стажировкой в Англии; избран членом-корреспондентом Российской инженерной академии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

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Фото: tgl.ru