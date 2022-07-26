Избран новый президент Ассоциации дилеров Renault

На общем собрании Ассоциации дилеров Renault 21 июля президентом организации был избран Евгений Астафуров (генеральный директор ГК «Башавтоком»), сменивший на этом посту Эдуарда Маркмана (исполнительный директор «Renault Автопродикс»). Новый президент отметил, что в настоящее время перед ассоциацией стоят непростые задачи в связи с официальным уходом компании Renault с российского, рынка и максимальные усилия будут направлены на решение вопросов не только дилеров, но и миллионов владельцев автомобилей Renault в нашей стране, сообщает пресс-служба Ассоциации дилеров Renault.

На общем собрании Ассоциации дилеров Renault были одобрены основные направления работы организации на ближайшие два года. Среди них – перестройка бизнес-процессов по взаимодействию с партнерами, работа по кооперации с другими брендами, отстаивание интересов дилеров марки.

Как отмечается, Ассоциация Дилеров Renault была и остается официальным органом, представляющим интересы дилерской сети Renault, осуществляет коммуникации со всеми структурами и организациями для продолжения официальной работы сети дилеров под брендом Renault по обслуживанию клиентов марки. Особое внимание будет уделяться сохранению качества обслуживания, выполнению гарантийных обязательств и стабильности поставок запасных частей.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: ГК «Башавтоком»