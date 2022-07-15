На АВТОВАЗе назначен новый вице-президент по продажам и маркетингу

Новым вице-президентом по продажам и маркетингу АВТОВАЗа станет Дмитрий Костромин, сообщает пресс-служба компании. Он сменил Оливье Морне, работавшего на этом посту с 2019 года.

На предприятии Дмитрий Костромин работает с 2010 года, где занимал различные должности. До назначения на пост вице-президента он возглавлял дирекцию по управлению дилерской сетью и продажами.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, у Костромина богатый опыт работы на автозаводе, он хорошо знаком с дилерской сетью LADA, а также с задачами, которые стоят в области продаж и маркетинга. «Уверен, что его профессиональные и личные качества позволят марке LADA еще больше укрепить позиции на российском автомобильном рынке», - отмечает Максим Соколов.

Напомним, что кадровые изменения на АВТОВАЗе начались после того, как компания Renault объявила об уходе с российского рынка и продала свою долю в капитале автогиганта.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ