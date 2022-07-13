В российском офисе Nissan произошли изменения в руководстве

Управляющим директором компании Nissan RBU East (регионального бизнес-подразделения Nissan Восток) с 13 июля 2022 года назначен Андрей Чирков (на верхнем фото). Он сменил на этом посту Андрея Акифьева (на фото ниже), который, проработав в компании около 18 лет, принял решение ее покинуть.
Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, подразделение Nissan RBU East отвечает за рынки России, Белоруссии, Казахстана. В сферу ответственности Андрея Чиркова как руководителя подразделения будут входить сразу несколько направлений бизнеса - продажи, маркетинг, развитие дилерской сети, послепродажное обслуживание автомобилей.
О новом руководителе известно, что он работал в Nissan с 2011 по 2022 год в различных должностях, одно время (с 2017 по 2020 год) возглавлял Datsun. С 2020 года и до нового назначения Чирков руководил департаментом маркетинга Nissan. Теперь он будет находиться в непосредственном подчинении у Джорди Вилла - вице-президента, курирующего продажи и маркетинг Nissan в Европе.
Андрей Чирков родился в 1983 году в Удмуртии (город Сарапул), он имеет два высших образования. В 2006 году окончил Ижевский Государственный Технический Университет, после чего начал работать в автомобильной отрасли в дилерском центре Nissan в Ижевске, где за несколько лет вырос до руководителя управления сервисного обслуживания. В 2011 году Андрей перешел в российское подразделение Nissan. Он женат, у него трое детей.
Напомним, что компания Nissan в России работает с 2004 года, реализуя через сеть официальных дилеров автомобили Nissan и Infiniti. Также у японского автопроизводитетя есть собственный завод в Санкт-Петербурге, на котором выпускались кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. С 14 марта он находится в состоянии простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, о сроках запуска конвейера пока ничего не известно.
Кроме того, кроссовер Nissan Terrano, который собирали на мощностях московского завода «Рено Россия», после ухода Renault из нашей страны больше выпускаться не будет. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей этой модели, созданной на базе Renault Duster первого поколения. Ранее компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года.
Что касается Infiniti, то с 5 апреля 2022 года автомобили этой премиальной марки попали под запрет на экспорт, введенный правительством Японии в связи с военной операцией России на Украине.
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