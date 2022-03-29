Япония вводит запрет на поставки премиальных автомобилей в Россию

Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса. Об этом заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, пишет агентство «Прайм». Напомним, в настоящее время на российском рынке официально представлены японские автомобили таких премиум-марок как Lexus и Infiniti.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Евросоюз ввел новые санкции в отношении России, которые предусматривают запрет на ввоз в страну автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро. Британия, которая не входит в ЕС, ввела аналогичные ограничения относительно нашей страны. Кроме того, США в рамках очередного пакета экономических санкций против России запретили поставки в страну автомобилей местного производства, причем не только новых, но и подержанных.

Как считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, в случае, если поставки новых премиальных автомобилей в Россию будут приостановлены на долгий период, их долю на рынке займут представители китайских и корейских брендов. При этом большинство премиальных брендов оставляют за собой возможность в любой момент вернуться на рынок России, так как он является одним из крупнейших для них.

«Кроме того, импортировать премиальные авто в Россию можно теперь только через такие страны как Азербайджан, Армения, Грузия или Казахстан, что значительно увеличит их стоимость. Однако для целевой аудитории премиального сегмента ценник все равно останется доступным. Риском может стать квотирование со стороны брендов-производителей поставок в страны, соседствующие с Россией, по поставкам импортных премиальных машин. Иными словами, им будет поставляться ограниченное количество люксовых машин и суперкаров, в связи с чем купить их станет дороже и сложнее», – говорит эксперт.

Какие автомобили премиум-сегмента лучше сохраняют свою остаточную стоимость – читайте здесь.

Фото: Lexus