На КАМАЗе сменился руководитель проекта «Реинжиниринг»

Руководителем проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» назначен Булат Курбиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя того же проекта – директора по координации и контроллингу. На новом посту он сменил Ханса Петера Мозера, который принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

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Фото: КАМАЗ