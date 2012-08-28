7 августа 2012, 09:23
GM припомнили Saab
Голландский автопроизводитель Spyker, совладельцем которого был российский бизнесмен Владимир Антонов, подал иск к General Motors (GM) на $3 млрд. Spyker утверждает, что американский автоконцерн намеренно препятствовал сделке между Saab и китайскими инвесторами, пытавшимися спасти компанию от банкротства. Spyker хочет доказать, что в результате неправомерных действий GM не только привел Saab к полному краху, но и победил своего конкурента на китайском рынке.