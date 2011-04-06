Saab вновь остановил конвейер

Шведский автопроизводитель Saab во вторник вновь остановил производство из-за продолжающейся нехватки комплектующих и ведет переговоры с партнерами о возобновлении поставок.

«Мы активно работаем над обеспечением возобновления поставок. Мы ведем переговоры с поставщиками и делаем все для достижения соглашений», – сказала пресс-секретарь Saab Гунилла Густавс. Она отказалась сообщить, насколько продолжительным будет простой.

Четверо из пяти крупных поставщиков Saab прекратили отгрузку комплектующих, так как компания не платила по счетам, сообщил глава отраслевой ассоциации FKG Свенаке Бергли.

Накануне владелец шведской компании голландская Spyker Cars NV заявила, что предыдущий простой конвейера был незначительной проблемой, которая не скажется на жизнедеятельности компании. На прошлой неделе Saab пришлось остановить производство на три дня из-за прекращения поставок комплектующих в связи с неоплатой счетов, пишет агентство Reuters.

Spyker пытается улучшить финансирование Saab за счет продажи акций своему же бывшему акционеру Владимиру Антонову. Ранее он являлся третьим акционером Spyker, однако был отстранен от сделки с GM из-за обвинений в организованной преступности, которые он отрицает. По его словам, он восстановил репутацию и теперь GM вновь готов принять его в качестве акционера.