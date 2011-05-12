Saab разорвал соглашение с китайским партнером

Компания Spyker Cars N.V., которая сейчас является владельцем марки Saab, объявила о расторжении инвестиционного соглашения с китайским автопроизводителем Hawtai. Договор был заключен сторонами в начале мая и предполагал создание совместного предприятия по выпуску и дистрибуции автомобилей в Китае. Кроме того, бренд Saab должен был получить от китайского партнера 150 млн. евро в обмен на 29,9-процентный пакет акций «Спайкера», пишет Auto.Lenta.Ru.

Как сообщили в Spyker, стороны «были вынуждены разорвать соглашение» из-за того, что Hawtai не смогла собрать необходимые разрешения от регулирующих органов. Тем не менее, два автопроизводителя приняли решение продолжить переговоры о стратегическом партнерстве, однако теперь Spykerготов рассмотреть варианты сотрудничества с любой другой китайской компанией, хотя не исключает сделки все с той же Hawtai.

Сделка с Hawtai позволила бы Saabвыйти на китайский рынок, который является крупнейшим в мире, а также погасить долги перед поставщиками автокомпонентов, вынудивших шведскую марку закрыть свой завод в Тролльхеттане на неопределенный срок.

После того как стало известно о разрыве сделки между Spyker и Hawtai, российский бизнесмен Владимир Антонов, неоднократно заявлявший об интересе к Saab, вновь указал на свою готовность инвестировать в терпящую бедствие шведскую автокомпанию, пишет «РБК». «Что касается В.Антонова и его «Конверс-групп», мы по-прежнему очень заинтересованы в Saab», – сказал представитель российского бизнесмена в Швеции Ларс Карлстром.