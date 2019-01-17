Какие модели покинули российский рынок в 2018 году?

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на протяжении всего прошлого года следили за ситуацией на российском автомобильном рынке. Ежемесячно мы выпускали материалы обо всех изменениях, происходящих в модельном ряду представленных на рынке автомобильных брендов. Подводя итоги года, мы обратили внимание, что за весь год с авторынка нашей страны ушло более десятка моделей! Итак, кого мы потеряли в 2018-м?

Уже весной с российского авторынка ушли две модели

В мае был прекращен выпуск седана Volkswagen Jetta. Уход этой модели связан со сменой поколений – новое, как ожидается, появится в России в конце 2019 года.

Также в этом месяце компания Suzuki завершила производство внедорожника Jimny третьего поколения. Следующее поколение модели было представлено в октябре прошлого года на моторшоу в Токио, и, как стало известно, появится на российском рынке уже весной 2019 года. Летом рынок покинули Peugeot 308 и Peugeot 508

В июне российский авторынок покинули сразу две модели Peugeot – хэтчбек 308 и седан 508. Они исчезли с официального российского сайта марки. Уход последнего, как отметили в Группе PSA, связан с окончанием производства модели первого поколения. А следующее поколение Peugeot 508, в котором модель из «четырехдверки» превратится в лифтбек, должно появится в 2019 году.

Самый большой отток моделей с российского авторынка в 2018 году пришелся на осень

Уже в сентябре российские дилеры Lexus прекратили продажи седана Lexus GS, который предлагался только в «заряженной» версии GS F. Машины стоимостью 6 млн 445 тыс. рублей поставлялись только по индивидуальным заказам, и, естественно, это был «штучный» товар: например, за 2017 год дилеры продали лишь 9 экземпляров модели, а в 2018 году, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», обладателями этой модели стали 3 россиянина.

Также в первый месяц осени Skoda Octavia потеряла несколько комплектаций – из прайс-листов исчезли модификации RS и Scout, все полноприводные версии, а также машины в богатой комплектации Laurin & Klement.

17 октября 2018 года с конвейера АВТОВАЗа сошел последний седан Nissan Almera. Сохранять или обновлять устаревшую Almera на фоне обострившейся конкуренции в сегменте бюджетных седанов производитель посчитал нецелесообразным… Мы же, в свою очередь, решили привести ключевые цифры по производству и продажам этой модели в специальной инфографике.

Также в октябре российское представительство марки Mercedes-Benz официально завершило продажи родстеров SL-класса. На российском рынке машина предлагалась по цене от 7,4 млн рублей и за весь 2018 год, по данным агентства «АВТОСТАТ», она разошлась тиражом в 32 единицы.

В начале ноября с официального сайта АВТОВАЗа исчезла информация о моделях LADA Priora, Kalina и Granta первого поколения – к концу осени этих автомобилей в наличии у дилеров уже не осталось. О ключевых цифрах к моменту снятия производства LADA Priora и LADA Kalina мы также писали в разделе «Инфографика». Зимние итоги года