Был ли у Nissan Almera шанс остаться на производстве?

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" уже сообщало, что компания Nissan завершила производство седана Almera, запущенное в конце 2012 года на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти. Топ-менеджеры российского офиса компании объяснили свое решение долгосрочной стратегией развития бренда, в которой взят курс на укрепление позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников. Эксперты же отметили, что этот бюджетный седан ушел с конвейера на фоне относительно высоких продаж в России, но на фоне обострившейся конкуренции в своем сегменте. Мы решили привести в данной инфографике несколько цифр, которые проясняют ситуацию, сложившуюся в производстве и продаже модели в нашей стране*.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», только с 2007 года (6 лет до запуска производства в Тольятти) по октябрь 2018–ого года (почти 6 лет со старта сборки) в России было приобретено 218,8 тыс. Nissan Almera. Причем, значительная разница в росте продаж до и после 2012 года очевидна: 89,8 тыс. шт. против 129 тыс. шт.

Самый значительный рост реализации модели в России (42,9 тыс. шт.) был зафиксирован в 2014 году, т.е. спустя год после начала ее сборки в Тольятти. В этом году доля Almera в общих продажах бренда в России составила 29% - почти треть. И хотя в последующие годы успехи в реализации этого автомобиля были уже намного скромнее (продажи не превышали 20 тыс. шт. в год), тем не менее, по данным АЕБ, седан продолжал занимать долю в 20% и более от общего количества проданных в стране «ниссанов»: 2015 году его доля составила 29%, в 2016 – 21%, в 2017 – 21%, в 2018 – 19%.

Последний год можно было не брать в расчет, поскольку он еще не завершен. Однако реализация модели в январе-сентябре 2018 года позволяет судить, насколько упала или выросла ее популярность в регионах. Чаще всего за этот период «Альмеру» приобретали в столичных регионах: в Московской области (1 094 шт.), Москве (1 012 шт.) и Санкт-Петербурге (655 шт.). Стоит отметить, что семь из десяти регионов-лидеров по реализации Nissan Almera показали отрицательную динамику, причём в наибольший «минус» ушла столица России (-27,1%). Еще один факт, работающий против седана – растущие цены. И если в 2014 году рекомендованная дилерам цена составляла 515-520 тыс. рублей, в 2018-ом она доросла до 730 тысяч.

Впервые о вероятном завершении производства компания объявила летом 2018 года, обозначив, что оставлять сборку Nissan Almera на АВТОВАЗе или обновлять её было бы нецелесообразно.

*Модель также реализовывалась на рынках Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Украины.