 АВТОСТАТ | Nissan осенью завершит выпуск седана Almera в России

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01.08.18 Прочитали 662 раз

Nissan осенью завершит выпуск седана Almera в России

Nissan Almera

Компания Nissan в октябре 2018 года завершит производство седана Almera на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти. Таким образом, после окончания продаж Almera модельный ряд Nissan в России будет представлен только в сегменте кроссоверов и внедорожиков, а также суперкаром GT-R.

«Производство Nissan Almera в Тольятти ориентировочно завершится в октябре 2018 года и связано со спросом на модель. Рассчитываем, что дилеры распродадут все автомобили Almera до конца марта 2019 года», – сообщил RNS официальный представитель Nissan. Напомним, производство седана Nissan Almera началось на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в конце 2012 года. Модель построена на платформе B0 альянса Renault-Nissan, на которой в Тольятти также выпускаются автомобили LADA Largus, Renault Logan и Sandero.

Ранее сообщалось, что компания Nissan Manufacturing Rus выплатила группе «АВТОВАЗ» 1,877 млрд рублей в качестве компенсации убытков за досрочное прекращение производства автомобилей Nissan Tiida и Sentra на предприятии «ЛАДА Ижевск».

Между тем, в настоящее время Nissan изучает варианты замены модели Almera на кроссовер. Решение о модели и сроках ее сборки на АВТОВАЗе для Nissan пока не принято, уточнил представитель Nissan. «Смотрим в сторону кроссовера», – уточнили в Nissan, отвечая на вопрос о новой модели вместо Almera.

По данным источника «Российской газеты», речь может идти о перспективной новинке – кроссовере Kicks, который продается на некоторых развивающихся авторынках. Этот компактный SUV появился на глобальном рынке в 2016 году. В 2017-м его внешность была запатентована Nissan в Роспатенте, но до сих пор соответствующий документ компанией был не востребован. Источник издания отмечает, что российский Kicks может быть построен на платформе B0 – как, например, Renault Duster и Kaptur. В итоге он получит полный привод, станет чуть длиннее бразильской версии машины (4295 мм) и окажется дешевле импортируемого в Россию «нишевого» кроссовера Nissan Juke.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство потери nissan nissan almera

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