LADA Kalina: ключевые цифры и факты

29 августа, показав на ММАС-2018 обновленную LADA Granta, представители АВТОВАЗа объявили, что производство автомобилей семейства LADA Kalina прекращено. Таким образом, «Калина» уходит в историю, но с ней связан целый ряд интересных цифр и фактов. Их мы приводим в инфографике.

Разработку LADA Kalina на предприятии начали в 1993 году, а спустя 5 лет она получила свое нынешнее имя. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека, в 2000 году – седана, а в 2001-м – универсала. 18 ноября 2004 года модель с кузовом «седан» поставили на производство. В 2006-м на конвейер поставили хэтчбек, в августе 2007 года – универсал. Весной 2013 года началось производство LADA Kalina нового поколения в двух типах кузова – хэтчбек и универсал. Седана этой модели покупатель больше не увидел (его сняли с производства в 2011 году, отдав мощности для LADA Granta). В 2008 году стартовало производство LADA Kalina Sport, а в сентябре 2014-го – LADA Kalina Сross.

Всего за 2004 – 2018 год (включая 6 месяцев 2018 г.) в России выпущено 954,5 тыс. «Калин». Из них: 251,4 тыс. в кузове «седан»; 307,3 тыс. - в кузове «хэтчбек»; 395,8 тыс. - в кузове «универсал».

LADA Kalina была знаковым автомобилем для АВТОВАЗа. Она была первой моделью предприятия, интерьер которой спроектировали в математических моделях. На LADA Kalina впервые были применены: светодиодная подсветка комбинации приборов и клавиш, электроблокировка включения задней передачи, вращающиеся переключатели света, маршрутный компьютер, встроенный в щиток приборов. В мае 2008 года «Калины» вместе с «Приорами» стали первыми отечественными машинами, получившими кондиционер.

В 2011 году модель возглавляла рейтинг самых продаваемых автомобилей в России, тогда за год было реализовано 142,9 тыс. штук. За все время в нашей стране было продано 892,8 тыс. автомобилей семейства LADA Kalina. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в парке РФ насчитывалось около 830 тыс. автомобилей LADA Kalina.

Известно, что у дилеров LADA в продаже еще остается некоторое количество автомобилей семейства. Цены на модель на российском рынке стартуют от 475 200 рублей в кузове «универсал» и от 460600 рублей в кузове «хэтчбек».