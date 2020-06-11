Итоги авторынка в мае: кто пришел, кто ушел?

В мае 2020 года российский рынок не покинула ни одна модель. Удивительно, но факт. По данным специалистов "ЦенаАвто", за последний весенний месяц на рынке появился новый бренд, 4 модели прошли рестайлинг, еще 3 вышли в специальных сериях, а одна – получила новую базовую комплектацию. Кроме того, для 13 моделей, в основном из премиального сегмента, стали известны рублевые цены и начался прием заказов. И еще на российском рынке появились 2 грузовика, 1 микроавтобус, 1 броневик и даже кэмпер от УАЗа. Давайте посмотрим подробнее. Знакомьтесь - новый бренд

Volvo Cars начала продажи электрифицированных версий своих моделей под маркой Recharge. Это будут автомобили с полностью электрическими силовыми установками, с силовыми установками по схеме «мягкого гибрида» (mild hybrid) или гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid).

Внедорожник Volvo XC90 T8 Recharge в России в 2020 году доступен в 7-местном исполнении. Стоимость - 6 млн 268 тыс. рублей. Volvo XC60 T8 Recharge предлагается за 5 млн 559 тыс. рублей.

В 2021-2025 годах линейку ждет дальнейшее расширение. Новые модели

Компания Geely Motors объявила цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray в базовой комплектации Comfort - 1 млн 089 тыс. 999 рублей. Теперь Geely Coolray представлен на российском рынке в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

В середине мая дилеры Skoda уже были готовы встретить покупателей обновленного Rapid второго поколения в дилерских центрах. Напомним, прием заказов на обновленный Skoda Rapid начался в конце марта. Цена на лифтбек - от 792 тыс. рублей до 1 миллиона 171 тысячу рублей в "максималке". 3 двигателя на выбор: 1,6 MPI (90 л. с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1,6 MPI (110 л. с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1,4 TSI (125 л. с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG. Но дошли ли покупатели до новинки?

Новый седан Volkswagen Jetta предлагается с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом» на выбор, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией,

Цены - базовая комплектация Origin - 1 миллион 485 тысяч рублей (с "механикой") и 1 миллион 545 тысяч рублей (АКП). В максимальной комплектации авто можно купить по цене 1 миллион 860 тысяч рублей. Эксклюзив

Компания Bentley не только начала продажи в России нового купе Continental GT с двигателем V8 и уже доставила первые авто российским клиентам бесконтактно.

Компания BMW Group Россия начала продажи лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage. Будет всего 750 эксклюзивных купе, 10 из которых предназначены для российского рынка. Автомобили уже в России по цене от 7 миллионов 250 тысяч рублей. Прицениться можно и на официальном сайте производителя (онлайн-продаже теперь в моде) и в автосалонах официальных дилеров BMW.

Российский офис MINI вывел на рынок спецверсию хэтчбека – Moscow Red. Новинку можно купить только онлайн. Всего будет продано 30 вариантов MINI Cooper и столько же Cooper S по цене 1 миллион 990 тысяч рублей и 2 миллиона 300 тысяч рублей соответственно.

Общий тираж ограниченной серии MINI John Cooper Works GP - 3000 экземпляров. Из них - 30 автомобилей для России. Все они были куплены в течение 24 часов с момента открытия предзаказа. Счастливчикам уже передаются эти авто (каждый клиент выбрал уникальный серийный номер своего будущего MINI). А в листе ожидания осталось более 150 желающих... Грузовики заказывали?

Вышло "в люди" новое поколение внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43). ГАЗ начал продавать новинку. Чем отличается от стандартной версии? Длина колесной базы увеличена с 3770 до 4515 мм, общая длина автомобиля – с 6530 мм до 7290 мм. Грузоподъемность автомобиля (по шасси) - 2,95 т (удлиненная база, однорядная кабина) или 2,77 т (удлиненная база, двухрядная кабина).

В мае КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901. С ценам на грузовики не всё так просто. По прейскуранту – 7 мллионов 99 тысяч 200 рублей (в том числе сервисный контракт). А вот по какой цене клиент получит этот автомобиль? На этот вопрос ответит только дилер. В мае более 50 дилеров по всей России запросили новинку для реализации и скоро этот грузовик появится в регионах. Первые девять автомобилей уже куплены. В числе клиентов - крупные федеральные ритейлеры. Не хотите новый микроавтобус?

В мае Горьковский автозавод не остановился на новом внедоржном грузовике и начал продажи нового микроавтобуса «ГАЗель City».

Что в низкопольном микроавтобусе интересного? Китайский турбодизель Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом (других двигателей нет). 2 версии компоновки салона – на 22 и 19 мест. Пока предлагается в базовой комплектации, которая предусматривает 17 сидячих и 5 стоячих мест, по цене от 2 миллионов 596 тысяч рублей. К отпуску готов!

Представлена очередная модель кемпера, созданного на базе автомобиля УАЗ – «Профи». Жилой модуль транспортного средства под названием UAZ Camper Comfort. Цены пока нет и на сайте УАЗ модель пока не появилась. Объявлены цены и начат прием заказов

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на «заряженную» модификацию кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения – Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Стоимость кроссовера Mercedes-AMG GLE 53 Coupe начинается от 7 миллионов 680 тысяч рублей.

Заазы принимаются и на самые мощные AMG-кроссоверы – стандартный Mercedes-AMG GLE 63 S (цена от 10 миллионов 500 тысяч рублей), купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe (от 10 миллионов 600 тысяч и полноразмерный Mercedes-AMG GLS 63 (от 12 млн 200 тыс. рублей). Не для всех