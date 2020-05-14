Новый Continental GT V8 появился в России

Компания Bentley начала продажи в России нового купе Continental GT с двигателем V8. Первые автомобили уже переданы российским клиентам бесконтактным способом доставки, сообщает пресс-служба британской марки.

Новый Continental GT V8 оснащен высокоэффективным 4,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Нм. Автомобиль достигает максимальной отметки на спидометре в 318 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 4,0 с.

Селектор системы Bentley Drive Dynamics позволяет ощутить всю гамму динамических возможностей автомобиля в различных режимах вождения. А система активного полного привода перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожной ситуации. Continental GT V8 максимально использует режим заднего привода в нормальных дорожных условиях для оптимальной эффективности и динамики.

Рулевая рейка с переменным передаточным числом позволяет увеличивать угол поворота колес, что повышает маневренность автомобиля, сохраняя при этом высокую устойчивость на высоких скоростях. Новый Continental GT оснащается системами помощи водителю, такими как ассистент сохранения полосы движения, ассистент движения в пробках и ассистент парковки.

Для новой модели предлагаются 20-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колесные диски. Опционально доступны колесные диски диаметром до 22 дюймов. Новый Continental GT V8 оснащается сдвоенными выхлопными патрубками и изящными эмблемами V8 на передних крыльях. В оптике Gran Turismo используется новейшая матричная технология, а дизайн фар головного света напоминает граненый хрусталь.

Интерьер Continental GT V8 отличают натуральные материалы, такие как высококачественная кожа и шпон из редких сортов древесины, добытой из восстанавливаемых лесов. Кожаные сидения нового Continental GT регулируются по 12 позициям. Для заказа предлагаются трехгранный поворотный модуль Bentley Rotating Display, система Bentley Dynamic Ride, аудиосистема NAIM for Bentley, ионизатор воздуха, алмазное рифление на дефлекторах и ручках управления потоком воздуха в фирменном стиле Diamond Knurling и др.

Bentley предлагает для заказа несколько пакетов оборудования, повышающих комфорт и безопасность в дальних поездках. В пакет оборудования City включено: функция автоматического затемнения зеркал, система City Assist, система открывания багажника без рук, система распознавания пешеходов, ассистент выезда с места парковки задним ходом, камера кругового обзора. Пакет оборудования Touring предлагает адаптивный круиз-контроль, систему безопасности City Safeguard Plus, проекционный дисплей, систему помощи движения по полосе, систему ночного видения, систему автоматического движения в пробках. Пакет оборудования Mulliner Driving предлагает клиентам широчайшие возможности индивидуализации: черные 22-дюймовые легкосплавные диски с десятью спицами Black Painted Alloy Wheel, ромбовидная прострочка сидений, дверей и задней части салона, вышитые на подголовниках эмблемы Bentley, алюминиевая крышка топливного бака, вставки High Gloss Carbon Fibre, спортивные педали и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».