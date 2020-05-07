Представлен кемпер на базе УАЗ «Карго»

Представлена очередная модель кемпера, созданного на базе автомобиля УАЗ – «Карго». Жилой модуль транспортного средства под названием UAZ Camper Comfort имеет высоту 2000 мм, ширину 2000 мм и длину 2600 мм, но вместе с альковом (навесом над кабиной) выходит 4000 мм. Это внутренние размеры, толщина стенок равна 40 мм, а пола – 80 мм, пишет портал «За рулем.РФ».

Внутри размещается раскладной стол, две кровати (в алькове и обеденной зоне), несколько шкафов, душевая комната, баки для воды, биотуалет, газовая плита и баллон для газа на 27 литров, холодильник, телевизор, воздушный отопитель, автономный кондиционер, аккумулятор на 225 ампер и инвертор мощностью 3 Вт, питающий розетки 12 и 220 Вольт. Жилой модуль является съемным.

В комплектации автомобиля значатся: итальянское ГБО, дисковые вентилируемые тормоза, улучшенная шумоизоляция, сиденья с подогревом в кабине, увеличенные обогреваемые зеркала, антикоррозийная обработка. К перевозке допускается шесть человек, все сиденья снабжены ремнями. Автомобиль имеет ПТС, где в типе транспортного средства так и указано: автодом.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» представили автодом под названием «Байкал». Стоимость комплекта оборудования для превращения «Буханки» во внедорожный кемпер начинается с 500 тыс. рублей без НДС.

Верхнюю строчку перечня основных модернизаций занимает декорированная изнутри тканью дополнительная крыша из армированного стеклопластика с подъемным механизмом, амортизаторами и фиксаторами в закрытом положении. Высота салона с поднятым верхом достигает двух метров, что позволяет комфортно передвигаться и беспрепятственно раскладывать расположенную на верхнем уровне двуспальную кровать размерностью 1950х1255 мм. Пластиковые окна и москитные сетки тента повышают уровень комфорта отдыхающих на втором ярусе.

В рабочем положении при поднятой крыше общая высота автомобиля составляет 2710 мм (в транспортном 2160 мм), масса комплекта – 70 кг. Жесткость кузова удалось сохранить установкой алюминиевой рамы, усиливающей проем.

Еще одно спальное место (1900х1460 мм) образуется внизу путем перевода в горизонтальное положение пары секций кровати, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел. Конфигурация предусматривает также наличие платяного шкафа.

Функционал кемпера расширяет комплект модульной мебели, изготовленной из облегченной ламинированной пластиком фанеры. Монтаж производится на быстросъемные соединения по заранее установленными направляющим в полу салона с возможностью рокировки модулей в зависимости от предпочтений.

К услугам путешественников полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и смесителем, мобильным холодильником, 20-литровыми баками для воды, столешницей для портативной плиты, шкафчиками и выдвижными столиками.

Внедорожный потенциал УАЗ СГР усилили установкой лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов, способных изменять дорожный просвет и регулировать жесткость подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain. В списке дополнительного оснащения также фигурируют выдвижная маркиза, биотуалет, несколько вариантов подъемной или стационарной крыши, отделки салона, экстерьера и множество других функциональных и эстетических опций.