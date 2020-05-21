КАМАЗ начал продажи тягачей нового поколения

КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901, производство которого было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Прейскурантная цена на автомобиль – 7 млн 099 тыс. 200 рублей (включая сервисный контракт). Конечная цена устанавливается официальными дилерами компании. Сегодня уже более 50 дилеров по всей России изъявили желание взять автотехнику для реализации. В мае-июне машины появятся в российских регионах. Отмечен интерес к новинке среди клиентов: приобретены первые девять автомобилей, в числе обладателей – крупные федеральные ритейлеры.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. Автомобиль отличает принципиально новая кабина грузовика с абсолютно ровным полом, двумя спальными местами и увеличенной шириной (2500 мм). Тягач оснащен новым рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с., новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon с расширенным функционалом для водителя и задним мостом Dainler со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Передние и задние тормоза – дисковые. Также в числе преимуществ новинки – два топливных бака общим объемом 1400 л, за счет чего обеспечивается запас хода до порядка 4,5 тыс. км.

Уже в базовой комплектации магистральный тягач КАМАЗ-54901 оснащен современной мультимедийной системой, которая дает возможность пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля и многое другое, а также заводской интеллектуальной транспортной информационной системой – системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KAMAЗ.

Как сообщалось ранее, в дальнейшем семейство нового поколения К5 пополнит самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе. Кроме того, в декабре прошлого года КАМАЗ представил прототип перспективного гибридного магистрального тягача семейства К6 под названием «Континент». Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на 100 км.