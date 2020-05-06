Geely объявила цену на базовую версию кроссовера Coolray

Компания Geely Motors объявила цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray в базовой комплектации Comfort. Стоимость новинки в начальной модификации составляет 1 млн 089 тыс. 999 рублей. Таким образом, Geely Coolray теперь представлен на российском рынке в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport, сообщает пресс-служба китайской марки.

Geely Coolray оснащен 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также спортивными настройками шасси.

В базовой комплектации Comfort кроссовер Geely Coolray оснащен галогеновой оптикой и предлагает 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, подогрев передних сидений, кондиционер, подогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя. Владельцам базовой версии будет также доступна мультимедийная система с 10,25-дюймовым цветным сенсорным экраном, аудиосистема с 6 динамиками и мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления мультимедиа и круиз-контролем.

Кроме того, в стандартное оснащение Geely Coolray включены дистанционный запуск двигателя, подсветка поворотов светодиодными противотуманными фарами и дневные ходовые огни, а также три режимами движения – Comfort, Eco и Sport.

В штатный набор систем безопасности входят водителя фронтальные подушки безопасности, а также такие многочисленные электронные системы-помощники, как гидравлическая система помощи при торможении (HBA), подъеме (HHC) и движении под уклон (HDC), камера заднего вида и электромеханический стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания автомобиля на месте (AutoHold).

Напомним, продажи Geely Coolray в комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport начались в России в середине марта. Все перечисленные модификации Geely Coolray получили новый черный логотип и более акцентированный дизайн, включающий в себя радиаторную решетку со спортивной окантовкой красного цвета. Как сообщалось ранее, число предзаказов на новый компактный кроссовер Geely Coolray за первый месяц продаж побило все рекорды бренда на российском рынке.

Кроссовер Geely Coolray в комплектации Luxury (от 1 млн 289 тыс. 999 руб.) получил светодиодную оптику, 18-дюймовые колесные диски, полный пакет теплых опций, включая подогрев руля и задних сидений, бесключевой доступ, климат контроль, панорамную крышу с люком, платформу MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями прямо в автомобиле. Отделка приборной панели и некоторых других деталей автомобиля выполнена из высококачественной экокожи. Кроме того, в оснащение данной версии входят регулировка руля по высоте и углу наклона, а также механическая регулировка сидений водителя и переднего пассажира.

Внешний вид Geely Coolray в модификации Flagship (от 1 млн 449 тыс. 999 руб.) дополняют тормозные суппорты красного цвета и декоративная отделка с вставками в стиле «карбон». А в отделке салона используются матовые металлизированные декоративные вставки с шлифованными поверхностями, дополненные атмосферной подсветкой, повторяющей скульптурные линии задних фонарей. В оснащение систем безопасности в данной версии входят 6 подушек безопасности, система автоматической парковки (АРА), камера кругового обзора 360 градусов и функция контроля слепых зон (BSD). Кроссовер в комплектации Flagship также оборудован системой цифровой приборной панелью диагональю 7 дюймов, светодиодными фарами головного света и возможностью дистанционного запуска двигателя.

Новый Geely Coolray в комплектации Flagship Sport (от 1 млн 499 тыс. 999 руб.) отличают крыша черного цвета, спортивный спойлер с эмблемой “S” и черные накладки на боковые зеркала в стиле «карбон».

Первый кроссовер, построенный на модульной платформе Geely BMA, Geely Coolray разработан международной командой дизайнеров и инженеров, работающих в глобальном концерне Geely Holding Group.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Geely реализовали 2466 автомобилей, что на 57,5% больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas.

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