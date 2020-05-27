Объявлены цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на самые мощные AMG-кроссоверы – стандартный Mercedes-AMG GLE 63 S, купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe и полноразмерный Mercedes-AMG GLS 63. Все они оснащены битурбомотором V8 4.0 с отдачей 612 л.с. и 850 Нм. В трансмиссии – 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G (Torque Converter Transmission) с гидротрансформатором, полный привод 4Matic+ с многодисковой муфтой подключения передней оси, а также электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала.

Как пишет издание «Авторевю», обе модели GLE 63 S (стандартная и купеобразная) могут разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Показатели более крупного и тяжелого кроссовера GLS 63 – 4,2 с и 250 км/ч, хотя за доплату и у него можно сдвинуть отсечку до 280 км/ч. Стоит отметить, что GLE-кроссоверы без литеры S, которые оснащены менее форсированным мотором мощностью 571 л.с., в Россию поставлять не будут: у моделей прежних поколений их почти не покупали, отдавая предпочтение топ-версиям.

Mercedes-AMG GLE 63 S в России оценивается минимум в 10 млн 500 тыс. рублей. Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тыс. рублей. Все три модели в стандартной комплектации имеют пневмоподвеску, отделку салона кожей Nappa, камеры кругового обзора, матричные фары, аудиосистему Burmester, навигатор и др. Кроме того, в цену включен сервисный пакет на два года после истечения гарантии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящий момент свою работу возобновили все сервисные станции и 50 шоу-румов Mercedes-Benz, и их число постоянно растет. Работа каждого дилера Mercedes-Benz организована с учетом всех рекомендованных мер предосторожности. По состоянию на начала 2020 года дилерская сеть Mercedes-Benz по продаже легковых автомобилей насчитывала 74 дилерских центра (вкл. 4 городских шоу-рума) и 10 сервисных станций.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 10334 легковых автомобилей и внедорожников, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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