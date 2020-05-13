ГАЗ начал продажи новых модификаций «Садко Next»

Горьковский автозавод начал продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43). По сравнению со стандартной версией длина колесной базы увеличена с 3770 до 4515 мм, а общая длина автомобиля – с 6530 мм до 7290 мм. Грузоподъемность автомобиля (по шасси) составляет 2,95 т (удлиненная база, однорядная кабина) или 2,77 т (удлиненная база, двухрядная кабина), сообщает пресс-служба ГАЗа.

Грузопассажирская модификация оборудована двухрядной кабиной, рассчитанной на семь мест. Уже в базовом исполнении предусмотрена возможность трансформации заднего ряда сидений в спальное место. Дополнительный ящик под сиденьями позволяет удобно разместить личные вещи водителя или членов рабочей бригады.

Как отмечается, появление новых модификаций существенно расширяет возможности по изготовлению различных вариантов специальной техники на базе «Садко Next». Увеличение длины при сохранении грузоподъемности позволяет размещать на грузовой платформе крупногабаритные специальные надстройки (краново-манипуляторные установки, подъемники, ремонтное оборудование), при этом остается достаточно места для перевозки груза. Среди наиболее популярных вариантов спецтехники: вахтовые автобусы, самосвалы, автомобили для ремонтных бригад, пожарные машины, автомобильные вышки и краны. Возможность применения коробки отбора мощности как на коробке передач, так и на раздаточной коробке позволяет одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.

Новый «Садко» оснащен просторным и комфортабельным кабинным модулем Next, который уже в базовой комплектации включает подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой. Предусмотрена возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. Дизельный двигатель ЯМЗ-534 позволяет двигаться с высоким моментом на минимальной скорости. Мощность двигателя увеличена до 149 л.с., крутящий момент – до 490 Нм.

Автомобили «Садко Next» отличают интегральное рулевое управление в сочетании с новой малолистовой передней подвеской и полностью пневматическая тормозная система. Усиленная рама из высокопрочной стали, новая карданная передача, колеса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью, мосты с новыми поворотными кулаками позволили увеличить грузоподъемность автомобиля при сохранении высокой прочности всей конструкции.

Опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой, наружным воздухозаборником, дополнительным отопителем и кондиционером. Подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал входят в базовую комплектацию.