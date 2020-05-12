Бронированный седан Audi A8L стал доступен для заказа в России

На российском сайте Audi начался прием заказов на бронированную версию седана A8L Security в кузове D5. Как сообщили порталу Motor.ru, заказать такой автомобиль смогут не все: заявки от покупателей верифицируют в Германии, и некоторым клиентам покупку могут не одобрить. В случае подтверждения заказ на броневик будет выполняться 3-6 месяцев. При этом окончательная цена станет известна на момент отгрузки: рублевая цена зависит от курса евро. На данный момент защищенный седан оценен в 55-56 млн рублей, а значит европейская цена новинки составляет 700 тыс. евро. Как отмечается, российский офис Audi начал продажи A8L Security одним из первых в мире.

Audi A8L Security в кузове D5 бронирована по стандарту VR9/VR10: по стандарту VR9 защищены непрозрачные области, по классу VR10 – стекла. Разработчики утверждают, что седан изначально проектировался с расчетом на выпуск пуленепробиваемой версии и сможет защитить пассажиров от обстрела пулями калибра 7,62 с термоупрочненным сердечником.

Российский офис Audi получил возможность заказа бронированных A8L одним из первых в мире: на официальных сайтах марки в Германии и США спецверсии нет, премьеры броневика не было, и ранее немецкая марка не распространяла фотографии и не сообщала характеристики защищенного седана.

Со сменой поколения уровень защищенности седана остался на прежнем уровне, но фирменной черты броневиков – мотора W12 – новая A8L Security лишилась. Под капотом – 4,0-литровая «битурбовосьмерка», идентичная модели S8, в сочетании с умеренно-гибридным «довеском». Мощность достигает 571 л.с., крутящий момент – 800 Нм, трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод quattro.

Хотя внешне Audi A8L Security отличается от обычного длиннобазного седана только утолщенными стеклами и усиленными шинами с высоким профилем, технической общности между броневиком и седанов нет: кузов, подвеска и электронные системы пуленепробиваемой Audi разработана с нуля. Полная масса A8L Security достигает 4,5 тонны – это примерно на 1,7 тонны больше, чем у обычной версии.

Усилия инженеров по усилению кузова и шасси не сказались на вместимости салона и уровне комфорта: для A8L Security доступен весь перечень опций обычной A8, причем мультиконтурные кресла с 22-диапазонными регулировками входят в стандартную комплектацию. Персонализировать седан поможет подразделение Audi Exclusive: гамма материалов и цветовых сочетаний, доступных для оформления интерьера, практически безгранична.

Отличить броневик изнутри можно по специальному оборудованию: переговорному устройству, аварийному блоку на центральной консоли, на который выведены кнопки управления спецсигналами, аварийной подачей воздуха, системой пожаротушения и системой отстрела дверей.