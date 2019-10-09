21 декабря 2015, 09:00
Nissan временно прекратил производство хэтчбека Tiida в России
Компания Nissan в связи с падением рынка новых автомобилей в России приостановила выпуск хэтчбека С-класса Nissan Tiida и сократила производство седана С-класса Nissan Sentra на Ижевском автозаводе в Ижевске. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Nissan, отметив, что компания не собирается отказываться от выпуска Tiida и Sentra. По его словам, производство Tiida будет возобновлено в Ижевске, когда стабилизируется ситуация на рынке.