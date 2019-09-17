Nissan отзывает в России более 160 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» объявила об отзыве 161957 автомобилей Nissan Note и Tiida, произведенных с января 2007-го по август 2014 года. Причиной отзыва является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в апреле компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» объявила об отзыве 771 кроссовера Nissan Terrano, произведенного c июля 2017-го по январь 2018 года. Причиной отзыва стало то, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения. В таких условиях возможно возникновение постороннего шума из тормозного усилителя. Также может потребоваться большее усилие при нажатии педали, и не исключено снижение эффективности торможения. На автомобилях должна быть произведена проверка и, при необходимости, замена тормозного усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.