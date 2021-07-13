12 марта 2019, 09:14
Citroen запустил специальную программу «Семейный автомобиль Citroen SpaceTourer»
Компания Citroen c марта 2019 года запустила специальную программу «Семейный автомобиль Citroen SpaceTourer», которая предлагается для покупателей, имеющих троих и более детей. Теперь Citroen SpaceTourer 2018 года производства можно приобрести с выгодой 150 тыс. рублей, а при покупке автомобиля в кредит по специальным или стандартным кредитным предложениям PSA Bank бонус составит 170 тыс. рублей.