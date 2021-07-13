Citroen удвоил продажи по итогам 1 полугодия

Российские дилеры Citroen за 6 месяцев 2021 года реализовали 2 330 автомобилей, что на 93% выше показателя годичной давности. Как сообщается в официальном пресс-релизе, лучшим месяцем за этот период стал июнь, когда продажи французской марки достигли 590 автомобилей.

Драйвером продаж стал Citroen Spacetourer, тираж которого составил 796 единиц. Это на 121% больше, чем в январе – июне 2020 года. Второй результат показал фургон Citroen Jumper, объем продаж которого вырос на 132% до 459 автомобилей. Третьим стал Citroen Jumpy, реализованный в количестве 409 экземпляров (+46%).

Напомним, что весной этого года Citroen вывел на рынок компактвэн Citroen Berlingo Multispace и фургон Citroen Berlingo российской сборки. За отчетный период продажи этих моделей достигли 149 и 128 автомобилей соответственно, и интерес к ним продолжает расти.

Полный список дилеров Citroen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Citroen