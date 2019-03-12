Citroen запустил специальную программу «Семейный автомобиль Citroen SpaceTourer»

Компания Citroen c марта 2019 года запустила специальную программу «Семейный автомобиль Citroen SpaceTourer», которая предлагается для покупателей, имеющих троих и более детей. Теперь Citroen SpaceTourer 2018 года производства можно приобрести с выгодой 150 тыс. рублей, а при покупке автомобиля в кредит по специальным или стандартным кредитным предложениям PSA Bank бонус составит 170 тыс. рублей. Таким образом стоимость восьмиместного Citroen SpaceTourer с дизельным двигателем 1.6 и механической коробкой передач в комплектации Feel составит 1 млн 979 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

Автомобиль представлен наиболее востребованными вариантами длины (средней – 4959 мм и длинной – 5309 мм). В нем с комфортом разместятся от 7 до 8 пассажиров в зависимости от версии. Широкий проем боковой двери обеспечивает легкий доступ в салон автомобиля, в том числе к третьему ряду сидений. Объем багажного отделения составляет до 1384 л даже при установленных сиденьях второго и третьего ряда.

Комплектация включает в себя задние датчики парковки, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, двузонный климат-контроль, дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, правая и левая механическая сдвижная дверь, сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте, передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня обогрева, сиденья третьего ряда для трех пассажиров, складывающиеся и съемные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье справа, багажная полка, солнцезащитные шторки боковых окон, ESC + ASR – система динамической стабилизации и антипробуксовочная система. BOS – система помощи при экстренном торможении, hill assist – система помощи при старте на подъеме, фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров, передние боковые подушки безопасности, система контроля усталости водителя (таймер), освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте), индикатор прокола шин, радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, AUX, 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда), тонировка стекол второго и третьего ряда сидений, стекла двери багажника, кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем, многослойное атермальное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя, система ЭРА-ГЛОНАСС, усиленная подвеска, дорожный просвет 175мм, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо, догреватель дизельного двигателя Webasto.