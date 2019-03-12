«ПСМА Рус» начнет производство полноприводных автомобилей Peugeot и Citroen

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«ПСМА Рус» начнет производство полноприводных автомобилей Peugeot и Citroen

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Калужский завод «ПСМА Рус» в октябре начнет производство полноприводных модификаций коммерческих автомобилей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy. Система полного привода будет доступна для версий длиной L2 (4959 мм)и L3 (5309 мм) как пассажирской, так и грузовой гаммы, сообщает пресс-служба Группы PSA. Коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroen Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2495 кг или 3100 кг.

Помимо системы полного привода, новые модификации автомобилей получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет (на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций), металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии. Полноприводные версии Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy будут оснащаться дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы Eco и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме.

На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя и периодичность технического обслуживания, (3 года / 100 тыс. км – пассажирские версии; 2 года без ограничения пробега – фургоны).

Напомним, в июне 2019 года Группа PSA подписала специнвестконтракт с правительством РФ и Министерством промышленности и торговли. В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer. Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

Как сообщалось ранее, локализация текущих моделей Группы PSA российского производства составляет 40%, без учета добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается – с появлением первых моделей она составит около 50%.

Напомним, Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Сейчас с конвейера предприятия сходят шесть моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller.

, источник: АВТОСТАТ

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