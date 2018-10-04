Более 450 легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 453 автомобилей Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017-го по июнь 2018 года. Причиной отзыва автомобилей является некорректный алгоритм работы системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, который может привести к перегреву двигателя, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Peugeot и Citroen, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнено обновление программы компьютера двигателя для изменения параметров управления работой системы охлаждения. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.