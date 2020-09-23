Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer получили новую комбинацию двигателя и коробки передач

Российские дилеры Peugeot и Citroen начали продажи микроавтобусов Traveller и SpaceTourer в короткобазной версии (L2, 4956 мм) и в новой модификации с 2,0-литровым дизельным двигателем 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с длинным кузовом (L3, 5306 мм) доступна к заказу и поступит в продажу в декабре текущего года, сообщает пресс-служба Группы PSA. Все автомобили собираются на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области.

Новая комбинация двигателя и коробки передач будет предлагаться для пассажирских микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer с передним приводом. Автомобили доступны по цене от 2 млн 429 тыс. 900 рублей в короткой версии (L2) и 2 млн 479 тыс. 900 рублей в длинной версии (L3).

Вне зависимости от длины кузова, автомобиль имеет в оснащении передние электростеклоподъемники для водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, задние датчики парковки, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и управлением на подрулевом джойстике, двухзонный климат-контроль, дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, складывающиеся и съемные сиденья второго и третьего ряда, аккумулятор увеличенной емкости, усиленный генератор и стартер двигателя, усиленная подвеска, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо, догреватель дизельного двигателя Webasto и др. Из дополнительных опций только окраска кузова в цвет металлик для обеих версий.

За счет большей длины кузова объем багажного отделения версии L3 при сложенных сиденьях второго и третьего ряда достигает 3300 литров, против 2700 литров у короткой версии (L2) при аналогичных условиях замеров.

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