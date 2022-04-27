Антон Чуйкин: Citroen Spacetourer – попасть ногой в карман

912-й автобус был плотно прижат к стене дилерского центра. Ничего, двери здесь не только распахиваются, но и сдвигаются, так что попасть внутрь, а потом пройти по салону и сесть за руль не составило никаких проблем. Проверим документы (госномер 912, марка Citroen и т.д.) и в путь. Строго по расписанию. А оно, расписание, было довольно жестким. Предстояло дважды пересечь Москву, сначала с запада на восток, а потом с востока на север, затем собраться, чтобы назавтра отправиться в небольшое путешествие в соседнюю область. Хотя как, небольшое? На круг получилось 1100 км. За которые мы со «СпейсТурером» притерлись, сдружились и даже заглянули друг другу в карманы. НАКОНЕЦ-ТО УСПЕХ При всей популярности «ситроенов» во Франции и вообще в Европе карьера этой марки в России складывалась не вполне успешно. Все время как будто что-то мешало. При том, что «ситроены» были одними из первых, кто освоил российские конвейеры! Помните хозяйственный каблучок «Орион-М», он же «Берлинго», родом из Таганрога? Увы, проект закрылся. Собственное предприятие, открытое французским концерном «Пежо-Ситроен» в содружестве с японцами в Калуге, бодро принялось выпускать аналоги популярных «аутлендеров», но почему-то машины с шевронами и львами, в отличие от бриллиантов, особой популярности не снискали. Как и седаны и хэтчи класса С (модели С4 и 308), угодившие аккурат под расцвет немецких и корейских представителей В+: трудная и заранее проигранная битва. Сюда бы собственных малышей привести, «Ситроен С-Элизе» и «Пежо-301», но они поступали к нам из Испании, становясь непомерно дорогими. И тогда французы решили переключиться на коммерческую технику. Благо, фургоны и вэны под марками «Ситроен», «Пежо» (не забудем «Фиат») худо-бедно знали в России. И – о чудо, впрочем, хорошо подготовленное – проект пошел! Настоящий прорыв случился с постановкой на калужский конвейер семейства минивэнов в грузовом и пассажирском исполнениях, сначала двух французских марок, а потом еще и «Опеля».

Напомню: «Ситроен-СпейсТурер», «Пежо-Трэвеллер» и «Опель-Зафира Лайф» – это для людей; соответственно, «Джампи», «Эксперт» и «Виваро» – для грузов. Технически машины идентичны, у каждой есть два варианта по длине, по типу коробки, по приводу – выбирай не хочу. Я и выбрал – логотип в виде двух шевронов. Говорят, три своих марки группа «Стеллантис» позиционирует как семейную, рабочую и изысканную… Не вдавался, выбрал просто – любимую.

ЛЕГКОВОЙ АВТОБУС Садясь за руль минивэна, вы оказываетесь не в кресле, а на стуле. И это сразу настраивает на рабочий лад. Не стоит путать с тяжелым трудом: набирая эти слова, я тоже сижу на стуле, а не лопатой машу. И за окном у меня такой же обширный и приятный вид. «СпейсТурер» после обычного легкового автомобиля представляется прямо-таки стеклянным! И это хорошо помогает на первых порах, когда тебе кажется, что ты сидишь за рулем настоящего автобуса. Полноте, его длина менее пяти метров, и на любое парковочное место автомобиль встает без проблем. Особенно учитывая, что даже из-за руля вы легко (наклонившись, конечно, это да) пройдете на второй ряд, откроете сдвижную дверь без опаски повредить соседнюю машину и легко ступите на землю. Он, конечно, вэн, но все-таки мини!

Собственно, только на парковке вы и будете об этом вспоминать. И то не всегда. Например, «СпейсТурер» может сделать круг по цирковой арене: для разворота ему достаточно 12,9 м. Огромные зеркала легко прицеливаются на задние колеса, так что притереться к бордюрам получается максимально точно. Правда, когда мне пришлось парковаться перед низким бетонным блоком, я на всякий случай поставил на него Маринку (дочь моя, спасибо), чтобы обозначала препятствие. Камера? Увы, только в самой дорогой 7-местной версии «Бизнес Лаунж» и только сзади. Равно как и электропривод сдвижных дверей. Нам пришлось осваивать движение, знакомое всем пассажирам прежних маршруток. Размахнись, рука! И еще пару слов о паркингах. Во-первых, очень маленький задний свес позволяет спокойно прижиматься к высоким бордюрам. Напомню, я ездил на короткой версии минивэна, а длинная подразумевает плюс 30 см как раз к заднему свесу – тогда осторожнее! Во-вторых, некоторые подземные стоянки окажутся вам недоступны: 1,94 м высоты можно сократить еще на 60 мм под нагрузкой, но и этого может не хватить под домом в центре Москвы.

Это, кстати, было аргументом против «СпейсТурера» для моего многодетного знакомого, которому я настойчиво предлагал этот 8-местный аппарат. «Да ты что, куда мне это автобус»? Куда? Кроме подземного паркинга – куда хочешь! Освоившись с посадкой и обзором, я нажал на довольно тугую педаль газа и… довольно быстро заработал первый штраф. Разгоняя минивэн, вы почувствуете, что это многоместная машина, и дизелю приходится потрудиться. Этот труд в радость: сил у него достаточно, чтобы не просто держаться в ритме легкового потока, но даже выскакивать из него вперед. Привычка пришла быстро, и ни подстегивать, ни осаживать себя мне не приходилось, так что первый штраф стал и последним.

А уж как вэн пришелся моим пассажирам! Каждый выбрал себе свой ряд и с максимальным комфортом путешествовал, не будучи ни стеснен, ни ограничен в обзоре достопримечательностей. Трехместные средний и задний диваны «Ситроена» двигаются буквально одним пальцем и столь же легко складываются, освобождая место для багажа или проход назад. Еще одно движение – и часть среднего дивана остается у вас в руках! Ради пущего удобства можете убрать сложенное книжкой сиденье назад или оставить в гараже.

Багажник короткой версии – 603 л до полки, и если посадить в салон всех семерых пассажиров, то для их объемистых чемоданов придется искать второй минивэн. Но если поклажа невелика или на борту 4 – 5 человек – все поместится в уголках просторного и грамотно организованного салона и грузового отсека. Так, на всякий случай: объем за спиной водителя – 4 (четыре) куба! Вообще, при поездке, например, вчетвером ваш девиз будет: запас карман не тянет! Запас места, запас тяги, запас приятных ощущений. КСТАТИ, О КАРМАНАХ Вы помните, что наш основной маршрут был в соседнюю область? Мы ехали на запад, поэтому самый удобный маршрут с севера столицы был… на север же! Выехали с почти полным баком. Ярославское шоссе, ЦКАД – стрелочка топливомера тронулась влево. Звенигород – съели примерно четверть бака. Гагарин – треть. Смоленск и окрестности – израсходовано три четверти. Тронулись в обратный путь… Дорогобуж: все еще четверть бака есть. Вязьма – загорелась лампа резерва топлива. Решаю тянуть до Московской области, и аккурат на ее границе, на пробеге более 900 км, лампа наконец стала моргать – давай заправляться. Заезжаю на АЗС… Конечно, три с лишним тысячи выкладываешь из кармана не каждый день, но и запас хода по борткомпьютеру в 1100 км увидишь не на каждом автомобиле! Бак 69 литров, итоговый средний расход 6,8 л/100 км – прекрасный результат.

Не подумайте, что я получил его, всем мешая на скоростной дороге. Ехал так: скорость держал максимально равномерную, с помощью круиз-контроля: задавал 109 км/ч или 100 км/ч, в зависимости от условий и времени дня. В населенных пунктах законопослушно замедлялся, естественно. Про штраф – единственный – я вам уже признался. Так что итогом поездки явились не только яркие впечатления от Смоленска, Гагарина, Катыни, Дорогобужа, но и приятное осознание рачительного отношения. Карман не опустел! В мой карман «Ситроен» не залез, а вот я в его – попытался. Дело в том, что объемистые карманы в передних дверях расположены непривычно низко. И всякий раз, открыв свою дверь плечом и коленом (а вы чем ее толкаете?), я прицеливался наступить аккурат в карман. Или мне так только казалось? Eсли нужен автомобиль больше чем на четыре места, минивэн вообще будет лучшим выбором, а конкретно «СпейсТурер» – одним из лучших. Простор автобуса, темперамент легковой машины, компромиссная цена от 4 млн и бескомпромиссно низкий расход.