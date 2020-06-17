29 апреля 2016, 12:09
BMW реализовал в России 32 гибридных спорткара BMW i8
Компания BMW Group Россия реализовала в России 32 гибридных спорткара BMW i8 с момента их появления на российском рынке в октябре 2014 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Россия Василий Мельников, отметив, что сегмент, в котором представлена продукция BMW i в России, все еще является нишевым, продажи в нем исчисляются десятками экземпляров, и эта ситуация вряд ли сильно изменится в ближайшее время.