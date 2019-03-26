BMW повысит цены на большинство моделей с 1 апреля

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга новых прайс-листов компании BMW – 16 моделей из 26 представленных в России получили обновленные ценники, действие которых начнется 1 апреля 2019 года, а еще две модели выросли в цене уже сейчас. Без изменений остались лишь седаны 3 Series и 7 Series, а также большинство кроссоверов – Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и Х7. Остальные модели в большинстве комплектаций получили прибавку от 20 до 460 тыс. рублей.

Уже сейчас все комплектации лифтбека BMW 4 Series Gran Coupe стали дороже на 40 – 60 тыс. руб. и предлагаются к продаже от 2 690 до 3 730 тыс. руб. Еще одна модель, получившая ценовую прибавку в марте, - родстер Z4. Его начальная и топовая комплектации подорожали на 50 – 80 тыс. руб. и теперь стоят 3 240 и 4 840 тыс. руб. соответственно.

Цены на остальные автомобили BMW изменятся с 1 апреля, а размер прибавки варьируется в зависимости от модели. Так, рост цен на 20 тыс. руб. произойдет у хэтчбека 1 Series и купе 2 Series, на 30 тыс. руб. – у универсала 2 Series Active Tourer, на 40 – 60 тыс. руб. – у хэтчбека 3 GT, купе и кабриолета 4 Series. От 50 до 100 тыс. руб. подорожают седан BMW 5 Series, хэтчбек 6 Series GT, кроссоверы BMW X5 и Х6, а также купе М4. Наконец, максимальную прибавку – от 110 до 460 тыс. руб. – получат кабриолет и купе 8 series, купе и родстер i8, седан М5 и купе М2. Таким образом, новые цены на указанные модели будут выглядеть так:

1 Series – от 1 600 до 2 920 тыс. руб.;

2 Series – от 1 970 до 3 150 тыс. руб.;

2 Series Active Tourer – от 1 810 до 2 358,7 тыс. руб.;

3 GT – от 2 580 до 3 280 тыс. руб.;

4 Series – от 2 780 до 3 700 тыс. руб.;

4 Series Cabrio – от 3 170 до 3 960 тыс. руб.;

5 Series – от 3 030 до 5 640 тыс. руб.;

6 Series Gran Tourismo – от 3 750 до 4 810 тыс. руб.;

8 Series Cabrio – 9 410 тыс. руб.;

8 Series Coupe – от 6 830 до 8 570 тыс. руб.;

X5 – от 4 750 до 5 780 тыс. руб.;

X6 – от 4 949 до 6 520 тыс. руб.;

i8 – от 9 810 до 11 490 тыс. руб.;

M2 Coupe – от 4 750 до 5 082 тыс. руб.;

M4 Coupe – от 5 760 до 6 092 тыс. руб.;

M5 – 7 910 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели BMW произошло в январе и составило сумму 30 – 190 тыс. руб.

Всего же по итогам двух месяцев 2019 года в России было реализовано 5 835 автомобилей марки BMW, что на 24% больше, чем в январе – феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.