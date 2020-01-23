BMW прекратит производство гибридных i8

Компания BMW скоро прекратит выпуск спорткаров i8. Британские дилеры марки перестанут принимать заказы на новые гибриды, начиная с марта. По данным издания Autocar, преемник бензо-электрической модели будет «чистым» электромобилем и выйдет на рынок не раньше, чем через пять лет.

Источники Autocar утверждают, что i8 снимут с конвейера в апреле. В Великобритании дилеры BMW уже начали снижать цены на гибридные «восьмерки»: например, i8 Roadster подешевел на 20 тыс. фунтов стерлингов (около 1,6 млн рублей). Официально компания пока не называет дату окончания производства модели, пишет портал Motor.ru.

Новый спортивный автомобиль, разработанный по мотивам концепта Vision M Next, будет построен в течение пяти лет с использованием технологий гоночного подразделения BMW i Motorsport из Формулы-Е – в качестве потенциальных конкурентов модели баварцы видят возрожденные Tesla Roadster и Audi R8 e-tron.

Напомним, прототип гибридного спорткара BMW i8 впервые был представлен в сентябре 2009 года в виде концепта Vision EfficientDynamics. Серийное воплощение модели увидело свет в 2014 году, а родстер пополнил гамму в 2018-м. За шесть лет производства техническая начинка спорткара изменилась незначительно: в ходе рестайлинга мощность силовой установки, состоящей из «турботройки» 1.5 и электромотора увеличили с 357 до 369 л.с. Кстати, BMW i8 официально представлен и на российском рынке. На сегодняшний день цена купе составляет 9 млн 910 тыс. рублей, родстер стоит от 11 млн 610 тыс. рублей.

В ближайшее время BMW сосредоточится на выводе на рынок полностью электрических моделей – компактного кроссовера iX3, седана i4 и флагманской модели iNEXT. Роль суперкара в гамме будет выполнять купе M8.

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