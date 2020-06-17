BMW прекратил производство спортивного гибрида i8

Компания BMW окончательно прекратила производство спортивного гибрида i8, который выпускался с 2014 года. Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия баварской марки в Лейпциге.

Как сообщает портал Autonews.ru, за шесть лет производства было собрано около 20,5 тыс. купе и родстеров. BMW i8 можно считать одной из самых массовых спортивных моделей в мире, оснащенных гибридной силовой установкой. Последние 18 машин получили максимальный набор оборудования и отличаются от других автомобилей высоким уровнем персонализации.

В состав гибридной установки BMW i8 входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый наддувный двигатель, работающий вместе с небольшим электрическим мотором. В сумме агрегаты выдают 374 л. с. и 570 Нм крутящего момента. Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 4,4 с, а его максимальная скорость составляет 250 км в час.

Напомним, с февраля 2018 года BMW i8 продавался и в России, однако на данный момент модель уже исчезла с российского сайта BMW. В последнее время BMW i8 Roadster предлагался за 9,9 млн рублей, а BMW i8 Coupe стоил от 11,6 млн рублей. Уже в базовой комплектации эти модели имели автоматический 2-зонный климат-контроль и сиденья с электрорегулировками и подогревом, систему динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, систему динамической регулировки амортизаторов Dynamic Damper Control, динамический круиз-контроль и ассистент вождения, а также светодиодные передние фары с расширенным функционалом и боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом. Запуск двигателя без ключа, комфортный доступ и дистанционное управление также доступны уже в базовом варианте оснащения моделей. Интерьеры гибридных спорткаров полностью отделаны перфорированной кожей Spheric и выдержаны в стиле BMW i Carpo Amido.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.