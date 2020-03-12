BMW в апреле снимет с конвейера спортивный гибрид i8

Компания BMW официально подтвердила прекращение выпуска гибридных купе и родстеров BMW i8, которые окончательно покинут конвейер в апреле 2020 года.

Напомним, производство BMW i8 началось в 2014 году и с тех пор на предприятии в немецком Лейпциге было собрано более 20 тыс. таких машин. Таким образом, модель можно считать самым массовым в мире спортивным автомобилем, оснащенным электрифицированной силовой установкой, пишет портал Autonews.ru.

В состав гибридной схемы BMW i8 входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый наддувный двигатель, работающий вместе с небольшим электрическим мотором. В сумме агрегаты выдают 374 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 4,4 с, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

В России купе BMW i8 предлагается от 9 млн 910 тыс. рублей, а автомобиль с кузовом «родстер» обойдется минимум в 11 млн 610 тыс. рублей, что делает модель одной из самых дорогих машин в линейке баварской марки. Стоимость спорткара сопоставима, например, с ценами на флагманский седан 7-Series в топовой модификации.

Как сообщалось ранее, преемник BMW i8 будет «чистым» электромобилем и выйдет на рынок не раньше, чем через пять лет. Новый спортивный автомобиль, разработанный по мотивам концепта Vision M Next, будет построен с использованием технологий гоночного подразделения BMW i Motorsport из Формулы-Е – в качестве потенциальных конкурентов модели в компании рассматривают возрожденные Tesla Roadster и Audi R8 e-tron.

В ближайшее время BMW сосредоточится на выводе на рынок полностью электрических моделей – компактного кроссовера iX3, седана i4 и флагманской модели iNEXT. Роль суперкара в гамме будет выполнять купе M8.