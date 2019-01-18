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18.01.19 Прочитали 575 раз

Большинство моделей BMW подорожали на 30 – 190 тысяч рублей

BMW

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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На повышение НДС в России отреагировали практически все автопроизводители, в том числе и BMW. С начала года 20 моделей баварского премиум-бренда из 26 представленных на рынке прибавили в цене от 30 до 190 тыс. руб. Такой вывод сделали специалисты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен* на новые автомобили в России.

У большей части моделей прибавка к стоимости не превысила 100 тыс. руб., однако у некоторых , таких как BMW 7 Series, 8 Series Coupe, i8, M5, X6, цены выросли на 110 – 190 тыс. руб.

Новые ценовые диапазоны для самых популярных моделей BMW теперь выглядят так:

1 Series – от 1 580 до 2 900 тыс. руб.;

2 Series – от 1 950 до 3 130 тыс. руб. и 2 Series Active Tourer – от 1 780 до 2 328,7 тыс. руб.;

3GT – от 2 540 до 3 230 тыс. руб.;

4 Series – от 2 730 до 3 640 тыс. руб., 4 Series Cabrio – от 3 120 до 3 900 тыс. руб., 4 Series Gran Coupe – от 2 650 до 3 670 тыс. руб.;

5 Series – от 2 980 до 5 550 тыс. руб.;

6 Series Gran Tourismo – от 3 690 до 4 730 тыс. руб.;

7 Series – от 4 930 до 10 910 тыс. руб.;

X1 – от 2 020 до 2 800 тыс. руб.;

Х2 – от 2 070 до 2 560 тыс. руб.;

Х3 – от 3 180 до 4 540 тыс. руб.;

Х4 – от 3 480 до 5 180 тыс. руб.;

Х5 – от 4 670 до 5 690 тыс. руб.;

Х6 – от 4 860 до 7 940 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на 9 популярных моделей баварской марки было зафиксировано в октябре прошлого года и составило сумму от 20 до 150 тыс. руб.

Отметим также, что всего за прошлый год российские дилеры BMW реализовали 35 619 автомобилей, что на 19% превышает уровень продаж за 2017 год.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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