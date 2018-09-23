 АВТОСТАТ | BMW с 1 октября повышает цены на автомобили

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BMW с 1 октября повышает цены на автомобили

BMW

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании BMW, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали предстоящее повышение цен* на 9 моделей немецкого премиум-бренда.

Отмечается, что подорожание затронет почти все комплектации автомобилей и составит сумму от 20 до 150 тыс. руб. При этом пакеты локальной сборки по обновленной цене поступят в продажу уже в сентябре, а остальные комплектации подорожают с начала октября.

Так, купе BMW 2-series, седан BMW 5-series и лифтбек BMW 6-series GT подорожают на 20 – 60 тыс. руб., а их обновленные ценники будут выглядеть следующим образом:

BMW 2-series – от 1 910 до 3 070 тыс. руб.;
BMW 5-series – от 2 930 до 5 450 тыс. руб.;
BMW 6-series GT – от 3 620 до 4 650 тыс. руб.

Купе, кабриолет и лифтбек BMW 4-series прибавят от 50 до 100 тыс. руб. и будут предлагаться по таким ценам:

BMW 4-series – от 2 680 до 3 570 тыс. руб.;
BMW 4-series Cabrio – от 3 060 до 3 830 тыс. руб.; 
BMW 4-series Gran Coupe – от 2 600 до 3 600 тыс. руб.

Некоторые кроссоверы также получат прибавку к цене от 50 до 150 тыс. руб., а их ценовые диапазоны будут такими:

BMW X3 – от 3 120 до 4 460 тыс. руб.;
BMW X4 – от 3 420 до 5 090 тыс. руб.;
BMW X6 – от 4 780 до 6 310 тыс. руб.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на модели BMW происходило как в июле, так и в августе текущего года.

Также отметим, что за 8 месяцев 2018 года года российские дилеры BMW реализовали 22 902 автомобиля, что на 19% больше, чем в январе – августе прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены премиум-марки bmw

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